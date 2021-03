Het kanaal BBC Three keert na een afwezigheid van bijna zes jaar terug op televisie, zo maakt de omroep dinsdag bekend. In 2016 werd de zender vanwege bezuinigingen omgezet in een digitaal kanaal. De BBC Three-series blijken echter zo succesvol, dat het kanaal volgens BBC een groter publiek verdient.

BBC Three kan vanaf januari 2022 weer via de televisie bekeken worden. Het is nog niet bekend of dat ook in Nederland mogelijk is. De zender zat destijds wel in diverse zenderpakketten.

Uit onderzoek bleek dat veel jonge mensen BBC Three misten. De series die het digitale kanaal uitzond, waaronder Killing Eve, Fleabag (foto) en Ru Paul's Drag Race UK, worden dan ook veel gestreamd.

"BBC wil ervoor zorgen dat de programma's zoveel mogelijk jonge mensen bereiken", luidt de toelichting van de omroep. Hoewel in het verleden anders is besloten, willen we BBC Three weer een eigen zender geven."

De zender zal zich richten op een kijkerspubliek van 16 tot 34 jaar. BBC Three deelt de frequentie met kinderzender CBBC. De BBC Three-programma's blijven ook digitaal beschikbaar via BBC iPlayer, de dienst waarmee ze on demand bekeken kunnen worden.