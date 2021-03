Lex Gaarthuis wordt definitief niet vervolgd voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie van Chinezen. Dat heeft de beklagkamer van het gerechtshof in Amsterdam dinsdag bekendgemaakt.

De Radio 10-dj draaide in februari vorig jaar het nummer Voorkomen is beter dan Chinezen ,dat gezongen wordt door het typetje Rotterdamse Toon (een sketch van Gaarthuis).

In het nummer, dat over het coronavirus gaat, is te horen dat de uitbraak van het virus de schuld is van "die stink-Chinezen". Ook klonk de zinsnede: "Vreet geen Chinees, dan heb je niks te vrezen".

Meerdere personen deden aangifte naar aanleiding van het lied. De politie en het Meldpunt Discriminatie ontvingen bovendien enkele honderden meldingen, vooral van mensen uit de Chinese gemeenschap. Vorig jaar juni werd echter al bekend dat Gaarthuis niet vervolgd zou worden.

Het OM was van oordeel dat het lied niet strafbaar is, omdat het past binnen de artistieke vrijheid. Ook zou het lied niet onnodig beledigend zijn en moet de sketch "satirisch worden opgevat". Klagers hadden daarover beklag gedaan bij het gerechtshof, maar werden dinsdag wederom niet in het gelijk gesteld.

'Zinsnede is op zichzelf beledigend'

"Het gerechtshof vindt dat in elk geval de zin 'Het komt allemaal door die stink Chinezen' op zichzelf beledigend is. De dj heeft echter aannemelijk gemaakt dat hij met het lied niet de bedoeling had om personen van Chinese komaf te kwetsen en anderen aan te zetten tot haat, discriminatie of geweld. Integendeel: hij wilde juist de mening belachelijk maken van mensen, die denken dat Chinees eten een coronabesmetting zou kunnen veroorzaken."

Gaarthuis bood in zijn radioshow op 11 februari, vijf dagen na het uitzenden van het lied, al zijn uitgebreide excuses aan. Hij noemde de sketch achteraf "volledig misplaatst". Hij ging later ook nog in gesprek met een delegatie van de Chinese gemeenschap, waar hij naar eigen zeggen veel van geleerd had.