Even tot hier krijgt een vijfde seizoen. Het satirische programma is te zien vanaf 20 maart.

Even tot hier wordt gemaakt door Niels van der Laan en Jeroen Woe. Hans Riemens , Peter Capel, Peter Heerschop, Emilio Guzman, Owen Schumacher en Armèn Hakhverdian zijn de tekstschrijvers van het BNNVARA-programma.

Even tot hier haakt in op de actualiteit. In april had het satirische programma een aangepaste aflevering vanwege de coronacrisis.

De eerste aflevering van het vierde seizoen van Even tot hier trok in november 1,4 miljoen kijkers via NPO1. Dat was goed voor de derde plek in de kijkcijferlijst.

Van der Laan en Woe zijn ook bekend als quizmasters van de humoristische quiz De Kwis. Dat programma was van 2013 tot 2018 te zien via NPO1.