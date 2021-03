Britt Dekker is een nieuwe samenwerking aangegaan met Talpa Network, meldt het multimediabedrijf dinsdag.

De hernieuwde samenwerking betekent dat Dekker geregeld te zien zal zijn op SBS6, zowel in bestaande programma's als in nieuwe formats. Op de planning staat onder meer de SBS6-talentenjacht We Want More, waar de presentatrice deel uitmaakt van het presentatieteam en backstage een rol vervult.

"Ik heb mijn contract, nadat het contract van mijn paard George was afgelopen, verlengd omdat ik de komende jaren nog hele gave dingen mag doen in alle denkbare categorieën", licht Dekker toe. Naar eigen zeggen kreeg de presentatrice problemen met de Belastingdienst over het paard dat ze twee jaar geleden van John de Mol kreeg bij het tekenen van een contract bij Talpa.

De komende tijd zal Dekker te zien in het nieuwe seizoen van het spelprogramma Wie van de 3 dat deze week op SBS6 begint. Vanaf vrijdag 23 april presenteert Dekker het spelprogramma First & Last, samen met Martien Meiland.