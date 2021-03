Gordon presenteert voor het eerst sinds zestien jaar een nieuw seizoen 5 tegen 5. De presentator heeft opnames uit 2005 teruggekeken en ziet daar een ander mens dan hij nu is. Toch is hij niet van plan alles totaal anders te doen dan toen.

"Ik sta nu echt anders in het leven, ik trok het me destijds zo aan wat anderen vonden. Dat heb ik nu niet meer, ik ben vrijer dan toen en heb heel veel geleerd de afgelopen jaren", aldus Gordon in gesprek met NU.nl. "Maar de grapjes met een randje blijven er gewoon in zitten hoor, haha. Dat moet toch ook kunnen? We moeten een beetje kunnen lachen met z'n allen."

De spelshow is sinds 1983 af en aan te zien op televisie en werd naast Gordon gepresenteerd door onder anderen Willem Ruis, Peter Jan Rens en Ruben Nicolai. In het programma nemen twee groepen van vijf mensen het tegen elkaar op en beantwoorden ze de vraag: wat vindt Nederland?

Gordon: "Dit seizoen is wel heel anders: je hebt geen publiek erbij, dus we doen het met zo'n lachband. Om toch een beetje sfeer te creëren. Bij ons pakt het heel goed uit. De mensen zijn ook gewoon toe aan een beetje vermaak en no-nonsensetelevisie, dat zie je nu ook terug in het succes van Wie van de 3. Even iets anders dan steeds dat coronagedoe."

Vuist maken tegen online anonieme haat

De laatste weken is de zanger en presentator veel in het nieuws geweest vanwege de petitie die hij startte tegen anonieme online haat. Gordon wordt zelf op diverse platforms met de dood bedreigd en vindt het belangrijk dat er een vuist wordt gemaakt tegen dergelijke opmerkingen.

"Er is een groot verschil tussen een geintje en discriminatie of doodsbedreigingen. Je gaat mij niet vertellen dat het grappig is om tegen iemand te zeggen dat je hoopt dat hij of zij wordt vermoord. Daar moet gewoon een einde aan worden gemaakt, dat moet niet kunnen."

Een programma maken over de online haat behoort nog tot de mogelijkheden. Gordon heeft voor Talpa diverse humaninterestprogramma's gemaakt en wil dat graag blijven doen.

"We hebben het over een programma over online haat gehad, het idee is nog niet helemaal weg. Maar je wil ook niet iets maken dat alleen maar een negatieve lading heeft. En het is nu gewoon te ingewikkeld met corona om een programma als 100 jaar jong te maken: je kunt een bejaardentehuis nu niet zomaar in met een hele ploeg. Dus ik ben heel blij dat ik nu 5 tegen 5 heb en binnenkort The Cube. Zo blijf ik lekker bezig."

5 tegen 5 is vanaf 12 maart om 20.30 uur bij SBS6 te zien