Tygo Gernandt duikt in Tygo in de jeugdcriminaliteit in de wereld van criminele jongeren. De acteur en presentator kwam er tijdens het maken van de vierdelige serie achter dat de daders in zekere zin ook slachtoffers zijn en hoopt dat zijn programma wellicht ook de ogen van anderen kan openen.

Gernandt, die voor de EO eerder Tygo in de GHB en Tygo in de psychiatrie maakte, besloot samen met zijn eindredacteur om ditmaal de jeugdcriminaliteit te onderzoeken. "In de cijfers is een stijging te zien en daarom vind ik dat we hier iets over moeten vertellen", vertelt de acteur en presentator. In 2020 werden flink wat meer minderjarigen verdacht van een ernstig geweldsdelict dan in het jaar daarvoor.

"Jeugdcriminaliteit is niet nieuw, vierhonderd jaar geleden beroofden jonge rovers vanuit de bosjes koetsen. Nu leven we in een samenleving waarin we er meer aan kunnen doen, maar doen we dat ook? Daar ben ik benieuwd naar en daarom is deze documentaire gemaakt."

Voor zijn programma ging Gernandt in gesprek met enkele van de 'hoofdrolspelers' uit de jeugdcriminaliteit. "Van hun verhalen word je verdrietig. Ze zijn niet alleen dader, maar ook slachtoffer van hun omgeving, van de overheid, van hun opvoeding", legt hij uit. "Als er iets met hen gebeurt, hoe gaan we dan met ze om? En hoe kunnen we ze helpen? Kunnen we criminelen op een andere manier aanpakken?"

'Niet altijd keuze van jongere zelf'

De televisiemaker probeerde net als bij zijn vorige reeksen wederom "zo blanco mogelijk" in de wereld die hij onderzoekt te stappen. "Dan ontdek je dat het sommige jongeren makkelijker wordt gemaakt om in de jeugdcriminaliteit terecht te komen. Het klinkt stom, maar je omgeving doet heel veel met je."

Het grootste vooroordeel dat mensen over jeugdcriminelen hebben? "Dat het altijd een bewuste keuze van de jongere zelf is. En dat ze daarom hard gestraft moeten worden." Een jongere van zestien die voor meerdere jaren in de jeugddetentie belandt, is volgens Gernandt niet de beste oplossing.

"Een jongere zou juist begeleid moeten worden om weer in de samenleving mee te draaien. In de serie wordt de vraag gesteld: moeten we daar niet iets aan doen? Ik weet niet of dit ogen opent, ik kan alleen maar hopen dat dat gebeurt."

In zijn series lukt het Gernandt om openhartige gesprekken te hebben met mensen die normaliter niet vaak aan het woord komen. "Als ik de deur opendoe, dan kijk ik in je ogen en kom ik naar je toe", zegt hij. "Zo kan ik dicht bij die jongens komen. Andersom is dat ook. Hoe ik dat kan, weet ik niet."

"Het maakt heel veel uit hoe je naar binnen stapt bij iemand", vult Sarah Meradji, de eindredacteur met wie Gernandt het programma maakt, aan. "Tygo is open en echt oprecht geïnteresseerd. Als mensen dat voelen, gaan ze vanzelf open. Mensen willen begrepen worden en dat gaat Tygo natuurlijk af. Hij heeft geen vooroordelen, dat maakt hem zo bijzonder in dit soort projecten."

Tygo in de jeugdcriminaliteit is vanaf donderdag 18 maart om 21.00 uur te zien bij de EO op NPO3.