Ewout Genemans maakt voor RTL 4 het programma Verslaafd! waarin hij mensen volgt die geholpen worden van hun verslaving af te komen. De presentator vindt het heel logisch om juist nu dit soort programma's te brengen, omdat volgens hem een verslaving tijdens de lockdown op de loer ligt.

"Mensen zitten thuis, sommigen alleen. Je kunt door de avondklok de deur niet uit. Dan komt snel de gedachte op: ik schenk maar weer een glas in. Als je in je omgeving niet iemand hebt die je redt, kan het heel snel uit de hand lopen", aldus Genemans in gesprek met De Telegraaf.

Programmadirecteur Peter van der Vorst presenteerde het programma eerder. Onlangs zei hij nog dat de kijker nu behoefte heeft aan vrolijk amusement. Genemans erkent dat Verslaafd! daar niet onder valt.

"Ja, Verslaafd! is misschien zware kost, maar omdat het zo herkenbaar is, denk ik dat er toch veel mensen graag naar kijken", zegt Genemans, die het belangrijk vindt dat de deelnemers aan het programma echt geholpen worden. "Wij zijn vaak het laatste zetje richting een opname in een kliniek die hen echt kan helpen."