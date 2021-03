Zangeres Francis van Broekhuizen, voormalig voetbaltrainer Gertjan Verbeek en presentator Edson da Graça maken de lijst met kandidaten van het nieuwe RTL-spelprogramma De Verraders compleet. Het programma is vanaf 13 maart te zien.

Ook presentator Daan Nieber, acteur Kees Boot en actrice Barbara Sloesen doen mee aan De Verraders, laat RTL aan NU.nl weten. Eerder werd al bekendgemaakt dat onder anderen Gaby Blaaser, Jörgen Raymann en Loiza Lamers aan het programma meedoen.

In De Verraders gaan achttien BN'ers op zoek naar een schat. In de groep zitten drie verraders die de anderen proberen te dwarsbomen. Anders dan bij Wie is de Mol? weten de kijkers al vanaf het begin wie de verraders zijn.

De verraders doen er alles aan om zelf met de buit naar huis te gaan, zetten de groep tegen elkaar op en 'vermoorden' elke nacht een medekandidaat. De kandidaten proberen de verraders te ontmaskeren en stemmen elkaar weg tijdens een dagelijks terugkerende raad.

Het programma wordt gepresenteerd door Tijl Beckand en is vanaf 13 maart te zien.