Loeki de Leeuw keert na een afwezigheid van zo'n zeventien jaar terug op televisie. Tijdens de komende sportzomer maakt hij zijn rentree tijdens de reclameonderbrekingen van de NPO, maakte Ster-baas Frank Volmer maandagochtend bekend in Jan-Willem Start Op op NPO Radio 2.

De filmpjes met Loeki worden eerst ingezet rond het EK voetbal, de Olympische Spelen en de Tour de France. "We praten nog met de NPO of hij ook op andere momenten terug kan komen", aldus Volmer.

Loeki de Leeuw onderbrak de Ster-reclames tussen 1972 en 2004. Vaak ging er in de filmpjes iets mis waarbij Loeki steevast "asjemenou" riep. In totaal zijn er meer dan zevenduizend filmpjes rond Loeki gemaakt. De Ster stopte in 2004 met de filmpjes omdat het te duur werd om ze te maken.

Twee jaar geleden keerde Loeki al eens eenmalig terug op tv na een actie van NPO Radio 2. Na een oproep om de reclameleeuw terug te brengen op tv, kwamen er zo'n twintigduizend handtekeningen binnen.

De Ster meldde toen nog dat een terugkeer uitgesloten was omdat "de kosten niet opwegen tegen de verwachte baten". Afgelopen november bleek opeens dat een comeback toch dichtbij is.