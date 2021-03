Het eerste grote tv-debat tussen de lijsttrekkers in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen, uitgezonden bij RTL 4, is zondagavond door bijna 1,8 miljoen mensen bekeken.

Tijdens het debat werd gesproken over onder meer klimaat en diversiteit. Voor iedere lijsttrekker was daarnaast een gast aanwezig met een vraag of stelling. Demissionair minister-president Mark Rutte (VVD) werd geconfronteerd met een slachtoffer van de toeslagenaffaire.

Sigrid Kaag (D66) en Geert Wilders (PVV) botsten flink over diversiteit, toen het gesprek kwam op een quotum voor bewindslieden met een niet-westerse achtergrond. CDA, VVD en PVV wilden niet werken met zo'n quotum, SP, D66 en GroenLinks stemden wel voor.

Het debat van zondag is beter bekeken dan in 2017, toen 1,2 miljoen mensen op RTL 4 afstemden. Destijds zagen Rutte en Wilders op het laatste moment af van deelname omdat er meer lijsttrekkers meededen dan aanvankelijk gepland was.

Op NPO1 was tegelijk met het debat de sing-off van Op zoek naar Maria te zien, waar iets meer dan een miljoen mensen naar keken. De show zelf werd door 1,3 miljoen mensen bekeken. Zondag met Lubach op NPO3 scoorde anderhalf miljoen kijkers.