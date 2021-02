Nog heel even en we weten het zeker: wie heeft ons en haar medekandidaten de afgelopen tien weken om de tuin geleid in het 21e seizoen van Wie is de Mol? De bekendmaking van de verliezer maakt voor oud-kandidaten en -mollen al veel duidelijk, laten ze weten aan NU.nl.

Let op: dit bericht bevat spoilers.

Bijna 3,2 miljoen kijkers zagen zaterdagavond hoe Charlotte Nijs het laatste rode scherm van dit seizoen kreeg. De parlementair journalist zette in de veertig vragen in op Renée Fokker en blijkt er of naast te zitten, te veel tijd te hebben verspild, of toch minder vragen goed te hebben beantwoord dan Rocky Hehakaija, die ook Fokker als Mol ziet. De actrice zelf blijft uiteraard vasthouden aan haar onschuld: zij verdenkt Hehakaija.

Inge Ipenburg - Zat op 17 januari op Rocky

"Het zal toch niet dat ik bij de eerste introductie in de Rocky-tunnel ben gedoken en dat mijn tunnelvisie zowaar een vooruitziende blik blijkt te zijn? Natuurlijk twijfel ik, maar kom op: tunnelvisie is tunnelvisie. De ontspanning bij Rocky nu het allemaal achter de rug is kun je van haar gezicht lezen."

"Natuurlijk: laat Renée maar ploeteren aan een loopbrug en ga er zelf vandoor, tabee 350 euro. Ruil die stepjes in en blijf fietsen in plaats van lopen. Alle beetjes helpen de kas leeg te houden. En ook nog even 250 euro uit de pot halen, gewoon omdat het kan."

"Daarbij legt Rocky vaak aan anderen uit wat precies de bedoeling is van een opdracht. De rest is echt niet trager van begrip, maar Rocky kent de opdrachten al en heeft ze in haar hoofd allemaal al tientallen malen gedaan. Lastig om dan je mond te houden als de rest geen idee heeft."

Thomas Cammaert - Zat op 31 januari op Splinter Chabot en Charlotte

"Zo fijn dat we nu al weten dat Charlotte de verliezer is en we nu nog maar twee mol-opties hebben. Ik was al een paar afleveringen er toch van overtuigd dat Renée de Mol is, maar ik blijf een beetje twijfelen. Dit is het seizoen waar ik het minst zeker ben van mijn Mol, haha. Alles in me zegt dat Renée het moet zijn. Maar wat aan me blijft knagen is dat Rocky 5000 euro heeft geboden voor een vrijstelling. En Renée niet."

"Hoe kan je dat als Mol verklaren? Drie kandidaten boden 5000 euro voor een vrijstelling waardoor dat geld uit de pot ging en je hebt er als Mol niks mee te maken? Dat blijf ik moeilijk vinden. En daardoor verdenk ik Rocky toch ook wel. Maar ik moet een keuze maken. Ik zit al een tijdje in de Renée-tunnel en ik kan er niet meer uit. Ik blijf lekker zitten: mijn Mol is Renée. Nu maar hopen dat ik gelijk heb!"

Ron Boszhard - Zat op 14 februari op Splinter

"Dat de Mol moeilijk te ontmaskeren is, bewijst ook dit jaar maar weer. Ik denk dat heel veel mensen steeds opnieuw moesten zoeken naar een andere Mol omdat ze, na een executie, toch weer fout zaten. En wie die Mol ook is van de twee overgebleven kandidaten: zij heeft het fantastisch gedaan. Ook de makers verdienen weer een ongelofelijk compliment. Om zo'n goed seizoen, vlak na het jubileumjaar neer te zetten, is bewonderenswaardig. Ze kozen ook dit jaar weer voor een verrassende Mol. En ik vermoed dat het... Renée is."

Rob Dekay - Zat op 24 januari op Renée en Splinter

"Hoe tof is het dat je nu een finale hebt waarbij ze elkaar verdenken? Dat moment is fantastisch: ze kijken elkaar echt aan. Ik vind het heel cool, maar het verandert niets aan mijn theorie, die ik inmiddels weken heb. Dat is toch echt dat Rocky wint en Renée de Mol is."

"Daarbij moet ik wel zeggen: als Rocky de Mol is, is het zo tof. Dat zou echt fantastisch zijn. Ik vond het een fantastische finale. Leuk hoe ze dit doen met de dames en hoe er twee overblijven die zo tegenover elkaar komen te staan."

Klaas van Kruistum - Zat op 21 februari op Renée

"Een prima een-na-laatste aflevering. Het is toch altijd een lastige om te maken, want er zijn maar drie spelers over in het spel. Conclusie: Tsjechië is prachtig! En Renée is de Mol. In de opdracht waar er gestept, geklommen en gefietst moest worden 'probeerde' zij ook van alles, maar niks werkte, haha."

"Met twee sportieve medekandidaten haalde de vertraging weinig uit, maar ik zie het als een mooie handtekening onder dit seizoen. Bijna zeker weten dat Renée met die kaars haar eigen tekst in de mijn heeft gelezen, maar dat is voor aankomende zaterdag. Ik heb zin in de onthulling!"