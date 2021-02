Romy Monteiro heeft een rol bemachtigd in de dagelijkse soap Goede Tijden, Slechte Tijden. De zangeres en musicalactrice vertelt op Instagram dat ze de rol van Indra Kalkhoven op zich neemt.

"Ik heb het zo naar m'n zin jongens", vertelt Monteiro. "En acteren is iets wat ik altijd al heb willen doen en leren. Wat een cadeautje in deze tijd."

Monteiro laat in gesprek met RTL Boulevard weten dat in GTST spelen voor haar een kinderdroom is die uitkomt. Het acteren in de soap smaakt ook naar meer. "In de toekomst wil ik in een film spelen. Acteren is mijn nieuwe passie."

Monteiro werd in 2014 bij het grote publiek bekend door haar deelname aan The voice of Holland, waarin ze de kwartfinales haalde. Een jaar later speelde ze de hoofdrol in de musical The Bodyguard. Ook presenteerde ze verschillende programma's voor AVROTROS en SBS6. In 2020 bracht ze haar eerste Nederlandstalige single Hij Was Voor Altijd uit.

De eerste aflevering met Monteiro is vanaf 2 maart te zien op Videoland. Een week later wordt die uitgezonden op RTL 4.