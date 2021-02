De gemiddelde radioluisteraar stemde in 2020 langer op radiozenders af dan een jaar eerder het geval was. Uit onderzoek van ANP in samenwerking met het Radio Advies Bureau (RAB) en Nederlands Luister Onderzoek/GFK blijkt dat per dag gemiddeld dertien minuten langer werd geluisterd.

Volgens RAB-directeur Liedewij Hentenaar heeft deze stijging te maken met het coronavirus. "Met radio haal je de buitenwereld binnen op een livemoment. Zeker als we in een lockdown zitten en je niet naar buiten kan, is de basisbehoefte om die connectie te houden groter."

De luistercijfers van maart en april afgelopen jaar, ten tijde van de eerste lockdown, ondersteunen die theorie. Daaruit blijkt dat de luisteraar van tien jaar en ouder zelfs 34 minuten per dag meer luisterde dan in dezelfde maanden in 2019.

Hoewel radioluisteraars dus gemiddeld meer minuten naar de radio luisteren, zijn er niet meer radioluisteraars bij gekomen in 2020. Met gemiddeld ruim 9,5 miljoen luisteraars werd dagelijks 63 procent van alle Nederlanders van tien jaar en ouder bereikt; dat is vergelijkbaar met vorige jaren.

Terwijl 70 procent van de mensen in maart en april thuis naar de radio luisterde - bijna 14 procent meer ten opzichte van januari en februari - nam het aantal mensen dat in de auto of onderweg luisterde met ruim 7 procent af. "We gingen meer thuiszitten, en radio luisteren is een secundaire activiteit. Je kan prima werken met radio aan, want je hebt je ogen en handen vrij."

'Coronagedrag' van luisteraars terug te zien in cijfers

Afgelopen zomer was ons luistergedrag weer meer vergelijkbaar met dat in de zomer van 2019. "Wij zagen ook eerder dan het RIVM dat mensen weer meer in de auto zaten en onderweg waren. Dat zagen we heel duidelijk per week toenemen."

Na de zomer liepen de luistercijfers thuis weer op. "In september waren al die persconferenties en kwamen er meer beperkingen, langzamerhand gingen we naar een lockdown", verklaart Hentenaar.

In de laatste twee maanden van het jaar was het percentage thuisluisteraars met 69 procent weer nagenoeg even hoog als tijdens de eerste lockdown. "Toen zaten we weer in een lockdown. Het is al een periode waarin het slecht weer is, dan ga je minder vaak naar kantoor. Maar nu waren scholen, ook opleidingen, en winkels dicht, dus dat leidde tot een enorme toename van thuis luisteren. Echt coronagedrag."