Zondag 28 februari

Op RTL 4 en op RTL Z (met gebarentolk) is zondag het RTL Verkiezingsdebat te volgen, waar de partijleiders van de zes grootste partijen met elkaar in discussie gaan over onder meer klimaat, economie, diversiteit en de aanpak van corona. Het is het eerste live televisiedebat in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. Eva Jinek is vanaf 21.10 uur te zien met een voorbeschouwing, waarna het debat onder leiding van Frits Wester en Jetske Schrijver om 21.25 uur van start gaat. Eva Jinek neemt de nabeschouwing om 23.15 weer voor haar rekening.