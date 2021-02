Regisseur Rob Bralver is bezig met een "surrealistische biografische documentaire" over artiest Moby, schrijft Deadline.

Moby, die zijn muzikale carrière begon als punkrocker en uitgroeide tot pionier in de elektronische muziek, is zelf de verteller van de documentaire. Hij kijkt onder meer terug op zijn turbulente persoonlijke leven. Zo verloor de artiest op jonge leeftijd zijn vader en was hij verslaafd aan drugs.

Ook komen interviews voorbij met iconen uit de muziek- en filmwereld, onder wie David Lynch en David Bowie, en worden beelden uit oude concerten getoond.

De 55-jarige Moby, die eigenlijk Richard Melville Hall heet, begon zijn carrière in een hardcoreband maar scoorde zijn eerste grote hit met het elektronische Go. Andere bekende nummers zijn Feeling so real en Why does my heart feel so bad?

Moby en Bralver werkten eerder samen aan verschillende projecten. "Rob en ik hadden twee doelen met deze documentaire", vertelt de artiest in een reactie. "Het eerste was om iets unieks neer te zetten en het tweede om een goudeerlijke en kwetsbare film te maken."

Moby Doc verschijnt op 28 mei in verschillende bioscopen en op digitale platforms.