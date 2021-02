Presentator Tijs van den Brink ontvangt vanaf 1 maart onder anderen oud-politicus Jan Terlouw, zanger Jeangu Macrooy en politica Sylvana Simons in Adieu God? waarin hij met ze in gesprek gaat over geloof.

In de eerste aflevering komt Terlouw aan de beurt. In zijn jeugd maakte hij kennis met het Oude Testament, maar de voormalig D66-leider begon naar eigen zeggen rond zijn negende al twijfels te krijgen.

Ook Igmar Felicia, Iris Hond, Evert ten Napel, Susan Smit en Arnon Grunberg komen in het seizoen voorbij. Adieu God? is vanaf 1 maart te zien bij de EO op NPO2.