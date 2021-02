Lijsttrekkers gaan een spreekbeurt houden voor kinderen tijdens een speciale NOS Jeugdjournaal-uitzending over de verkiezingen. Jeugdjournaal-presentator Joris Marseille en verslaggever Milou Stoop ontvangen de politici in de studio.

Alleen de zes lijsttrekkers van de partijen met de meeste zetels in de Tweede Kamer komen aan de beurt. Dit zijn Mark Rutte (VVD), Geert Wilders (PVV), Wopke Hoekstra (CDA), Sigrid Kaag (D66), Jesse Klaver (Groen Links) en Lilian Marijnissen (SP).

De spreekbeurt wordt gehouden voor een publiek van schoolkinderen en gaat onder meer over hun eigen jeugd en over hun favoriete hobby's. Ook krijgen de politici een kennisquiz, waaruit duidelijk zou worden wat zij weten over de leefwereld van kinderen.

De partijen die niet aan bod komen tijdens deze speciale uitzending, krijgen in de aanloop naar de verkiezingen aandacht op de website en app van het NOS Jeugdjournaal. Daarop zullen onder meer korte biografieën te lezen zijn en wat de partijen belangrijk vinden voor kinderen.

Het NOS Jeugdjournaal: Verkiezingen is zondag 14 maart te zien bij Zapp op NPO3.