Er komt een speciale jubileumeditie van Heel Holland Bakt, vertelt presentator André van Duin in Troost TV. In de speciale reeks zullen de beste deelnemers uit eerdere seizoenen het tegen elkaar opnemen.

Er zijn inmiddels acht reeksen van het populaire bakprogramma uitgezonden. De tiende zal daarom een speciale zijn, vertelt de komiek. "De beste bakkers van de afgelopen jaren komen langs voor een hele serie."

Het is nog niet bekend of daarin alleen oud-winnaars te zien zijn, of ook andere deelnemers. Ook is nog niet duidelijk wanneer het nieuwe seizoen op televisie te zien is.

Volgens Van Duin volgt er naast een regulier seizoen ook nog een nieuwe reeks van Heel Holland Bakt Kids.

Het achtste seizoen van het bakprogramma op Omroep MAX eindigde twee weken geleden en werd gewonnen door verpleegkundige Elizabeth. 3,77 miljoen mensen zagen de finale.