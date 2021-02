Bekende Nederlanders met een migratieachtergrond zijn een online campagne gestart tegen exposure; het bewust zwartmaken en chanteren van vooral jonge mensen, dikwijls op basis van hun geaardheid. Onder anderen Tofik Dibi, Achmed Akkabi en Najib Amhali willen dat exposing stopt.

Andere personen die achter de actie staan en een petitie hebben gestart zijn acteur Nasrdin Dchar, presentator Sahil Amar Aissa, schrijver Abdelkader Benali, acteur Alkan Çöklü (Goede Tijden, Slechte Tijden) en acteur Walid Benmbarek.

Maar wat is exposing precies?

De initiatiefnemers leggen uit dat exposing verder gaat dan het delen van bijvoorbeeld naaktfoto's of filmpjes. Het gaat vooral om het opnieuw delen van juist hele degelijke foto's en video's zoals ze op TikTok te zien zijn, door zogeheten 'expose accounts'.

De mensen achter deze accounts voorzien de beelden van toelichtingen als 'zij is een hoer' of 'hij is homo'.

'Een cultuur van online intimidatie en afpersing'

De veelal jonge mensen op deze beelden krijgen vervolgens haatreacties van soms wel honderden accounts, raken door schaamte geïsoleerd, wisselen van school en trekken zich uiteindelijk vaak volledig terug uit het openbare leven. Sommigen zijn zelfs zo wanhopig, dat ze zichzelf iets aandoen.

"Een cultuur van online intimidatie, slut shaming en afpersing teistert jonge vrouwen en queer en trans mensen en bedreigt hun ontwikkeling", zoals de initiatiefnemers het zelf stellen.

De beweging kwam op gang nadat de afgelopen dagen op de nieuwe app Clubhouse veel gevallen van exposure werden besproken. "Iedereen die niet voldoet aan de kuisheidsnormen van shamers, exposures en hun hulpjes is de Sjaak."

'Te lang durfden we ons niet uit te spreken'

Dat het initiatief door veel bekende Nederlanders wordt uitgedragen, heeft een reden.

"Te lang durfden we ons niet uit te spreken uit angst dat ook wij of onze families een target zouden worden van dit soort accounts. Dat stopt nu. Wij realiseren ons dat er naar ons sneller en beter geluisterd wordt dan naar de main characters."

In het statement laten de initiatiefnemers weten dat ze volledig achter alle slachtoffers staan en dat politie, de politiek en justitie proactief naar de eerder beschreven exposure-accounts moet gaan kijken. Daarnaast vinden ze dat ook bedrijven als Twitter, Facebook en TikTok moeten worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid.

'Ze hebben gesmeekt voor hun genade'

Voormalig GroenLinks-politicus Tofik Dibi bracht de beweging enkele dagen geleden op gang met een video op Instagram.

"Onnoemelijk veel naamloze slachtoffers die in stilte hebben geleden. De grond is onder hun voeten getrokken door shamers, exposers en hun hulpjes. Ze hebben gesmeekt voor genade. Ze zijn in depressies gestort. Hun families zijn geruïneerd. Ze zijn veroordeeld en verstoten. Voor wat? Welke 'fouten'? Dansen. Zich kleden. Uitgaan. Verkering. Lust. Liefde."

"Dit komt uit de tenen van de community. Dit is ook geen gesprek voor aan de talkshowtafel, maar voor in onze eigen kringen."