Giel de Winter ontvangt in zijn persoonlijke inbox op sociale media berichten van jonge fans van StukTV die het moeilijk hebben tijdens de coronacrisis. De presentator en maker schrok daar zo van dat hij en zijn StukTV-collega's een speciale aflevering wilden maken waarin ze jongeren willen motiveren de verbinding op te zoeken en elkaar te helpen.

"Soms vermijd ik het lezen van mijn DM's (persoonlijke berichten op sociale media, red.), het is zo heftig om te lezen waar sommige jongeren tegenaan lopen. Ik weet ook niet altijd wat ik moet doen, maar wist wel zeker dat ik er iets mee wilde doen. Het belang van de juiste afleiding en positiviteit is me door de berichten echt duidelijk geworden", aldus De Winter in gesprek met NU.nl.

Op 25 februari om 17.00 uur komt Samen kunnen we niet stuk online. Daarin brengen De Winter, Thomas van der Vlugt en Stefan Jurriens positieve verhalen van mensen die tijdens de crisis iets voor een ander doen onder de aandacht. Deze initiatiefnemers worden verrast met bijzondere cadeaus. Zo krijgt iemand een privéconcert en mag een ander op de Euromast een videoclip opnemen.

"Jongeren schrijven me dat ze het thuiszitten heel moeilijk vinden, vanwege ruziënde ouders of omdat ze hun vrienden niet kunnen zien. Ze missen school, ze missen uitgaan. Het is geen makkelijk onderwerp om over te praten, maar het is wel heel erg belangrijk. Dus ik heb in december zelf contact gezocht met Hugo de Jonge (demissionair minister van Volksgezondheid, red.) omdat ik vond dat er nu echt iets moest gaan gebeuren."

De Jonge reageerde enthousiast en uiteindelijk is StukTV samen met de Rijksoverheid, Young Impact en de Maatschappelijke Alliantie met dit initiatief begonnen. Voor makers die in hun video's toch graag de grenzen opzoeken, was het wel even wennen om te werken binnen de richtlijnen van een ander. "We bepalen het natuurlijk altijd zelf, maar nu moesten we binnen gestelde kaders blijven. Daar zouden we normaal niet in meegaan, maar voor nu wilden we wel een uitzondering maken. Dat betekent niet dat het saai is hoor, er zitten genoeg verrassingen tussen."

'Mark Rutte kon nu niet anders dan versoepelen'

De Winter maakt zich zorgen over het perspectief dat zijn kijkers nu hebben. Hij vindt het moeilijk in te schatten of de versoepelingen die dinsdag zijn aangekondigd voldoende zijn. Op de persconferentie werd onder meer duidelijk dat alle jongeren tot 27 jaar vanaf 3 maart in groepsverband buiten mogen sporten. "Ik zit best in een bubbel: mijn werk kan gelukkig redelijk normaal doorgaan en wij kunnen mooie dingen blijven maken voor jongeren. Dat is belangrijk. Premier Mark Rutte kon nu niet anders dan versoepelen, hij zei het ook zelf: de samenleving gaat kapot als we zo doorgaan. Maar het is een risico en je weet nooit helemaal wat goed is. Ik zou ook echt niet in zijn schoenen willen staan hoor."

De video's die StukTV maakt, trekken miljoenen kijkers naar het YouTube-kanaal, maar De Winter is niet echt bezig met de kijkcijfers voor Samen kunnen we niet stuk. "De cijfers van Jachtseizoen (rond de 1,5 miljoen met uitschieters tot 3,6 miljoen, red.) zullen we niet halen, maar dat boeit niet. Het is een positieve, maar ook ontroerende show geworden. Het gaat er nu om dat we jongeren weer met elkaar verbinden, dat ze zien dat er nog heel veel kan. De verdeeldheid in Nederland is veel te groot geworden. De ander is niet de vijand, dat is belangrijk."