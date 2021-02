1,27 miljoen mensen hebben dinsdagavond naar het slot van Married At First Sight op RTL 4 gekeken. In de laatste aflevering werd bekend welke koppels getrouwd blijven.

Let op: dit bericht bevat spoilers.

Via Videoland was de laatste aflevering al een dag eerder te zien, maar hoeveel mensen via de streamingdienst keken, is niet bekend.

In de slotaflevering was te zien dat twee koppels hebben besloten getrouwd te blijven: Sylvia en Freddy blijven bij elkaar en ook Monique en Aron willen hun huwelijk voorzetten.

RTL 4 wist op het tijdslot van 20.30 uur niet te winnen van NPO1: naar Ik Vertrek keken 2,15 miljoen mensen.

De persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) werd door in totaal 6,18 miljoen mensen bekeken. Dat waren er net iets minder dan bij de vorige, toen 6,3 miljoen mensen via NPO1, RTL 4 of SBS6 keken.