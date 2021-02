Het is vanaf donderdag niet meer mogelijk reacties te plaatsen onder berichten op de website van Mediacourant. De beheerders van de website, waar zanger Gordon recentelijk aangifte tegen deed, zeggen dat het modereren van "discussies onevenredig veel tijd" kost.

"Vanwege de waardevolle reacties van de vaste bezoekerskern en het feit dat de reactiesectie al zo lang een belangrijk onderdeel vormt van Mediacourant, is dit geen makkelijke beslissing. We zijn hiermee dan ook niet over één nacht ijs gegaan", valt er in een verklaring op de website te lezen.

Volgens Mediacourant heeft de website de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt, waarmee ook een toename van hatelijke reacties onder berichten ontstond.

"Zo heeft Mediacourant net als andere online platformen steeds meer te maken met grensoverschrijdende reacties. Treffende voorbeelden daarvan zijn vorige week aangekaart door SBS6-presentator Gordon. De reacties die Gordon heeft gemeld, zijn onmiddellijk van ons platform verwijderd. Dat ging gepaard met een welgemeend excuus. Uiteraard is elke grensoverschrijdende reactie er één te veel."

Gordon start procedure tegen Mediacourant

Gordon maakte vorige week bekend dat hij een procedure start tegen Mediacourant. Hij eist onder meer dat de website de gegevens van personen die haatberichten over hem hebben achtergelaten, aan hem verstrekt.

De 52-jarige presentator sommeerde de mediawebsite alle "ontoelaatbare reacties te verwijderen" en ook alle bij haar bekende gegevens, zoals naam en IP-adres, aan hem te verstrekken.

Ook werd Mediacourant gesommeerd in de toekomst alle haatdragende reacties te filteren, "zodat er geen hate speech, tegen wie dan ook gericht, meer geplaatst zal worden". Volgens de presentator zou er een civiele procedure gestart worden als er aan de sommaties geen gehoor wordt gegeven.

Of Gordon de procedures stopzet, is nog niet bekend. NU.nl is in afwachting van een reactie.