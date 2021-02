Er komt een nieuwe tv-serie rondom koningin Máxima ter ere van haar vijftigste verjaardag. In Dionne Dichtbij ontmoet Dionne Stax "mensen en experts rondom de koningin". Om welke mensen het gaat, is nog niet bekendgemaakt. Het programma is vanaf maandag 10 mei te zien bij AVROTROS op NPO1.

Voor het programma is Stax naar onder andere Buenos Aires, New York en Brussel afgereisd. De mensen in het programma delen hun persoonlijke anekdotes en herinneringen en nemen Stax mee in het levensverhaal van de koningin.

"Door mijn eerdere journalistieke werk heb ik koningin Máxima op professionele afstand leren kennen", vertelt Stax over de serie. "Met deze serie hoop ik iets dichterbij te komen en kijkers mee te nemen in haar unieke levensverhaal."

Ook maakte Stax bekend dat ze stopt met het radioprogramma Stax&Toine. Vanaf 1 maart zal ze het stokje van het middagprogramma overdragen aan Mischa Blok. Het programma zal vanaf dan Blok&Toine heten en is van maandag tot en met donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur te horen op NPO Radio 1.

"Door mijn drukke opnameschema's voor televisie is het helaas niet langer mogelijk om naast mijn tv-werkzaamheden ook een dagelijks radioprogramma te presenteren", vertelt Stax in een verklaring. "Met pijn in mijn hart heb ik dan ook moeten besluiten te stoppen met de presentatie van Stax&Toine."