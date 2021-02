Rob Stenders keert na 25 jaar terug bij Veronica. De dj maakt samen met zijn vaste sidekick Caroline Brouwer de overstap van NPO Radio 2 en gaat op Radio Veronica iedere dag de Bonanza presenteren. Ook is hij aangesteld als nieuwe zendermanager, heeft Talpa Radio dinsdag bekendgemaakt.

De 55-jarige Stenders maakte eerder tussen 1987 en 1995 radio voor Veronica, toen de zender nog deel uitmaakte van het publieke bestel.

Hij presenteerde er spraakmakende programma's als Stenders & Van Inkel, D'Rob of D'ronder en Shockradio. Sinds 2015 is Stenders te horen op NPO Radio 2, waar hij het populaire middagprogramma Stenders Platenbonanza presenteert.

Bij Veronica wordt hij behalve programmamaker ook eindverantwoordelijk voor de muziek en programmering van het station.

"Weggaan bij NPO Radio 2 is niet makkelijk", reageert Stenders. "Maar de sleutels in handen krijgen om van Radio Veronica een muzikale vrijplaats voor liefhebbers te maken, zo'n kans krijg je maar één keer. Net als Radio Veronica ben ik geboren op 18 april, m'n eerste demo stuurde ik naar Veronica, het is de zender van Stenders & Van Inkel en zo'n beetje de helft van mijn radiobestaan. Dat ik nu de kans krijg om als zenderbaas de koers van dit station te bepalen en zwart-op-wit het vertrouwen en de vrijheid heb gekregen om er de zender van te maken waar ik in geloof, maakt de cirkel rond."

Overstap hing in de lucht

De overstap van Stenders naar Veronica hing al jaren in de lucht. Beide partijen gaven al meerdere malen toe dat er gesprekken plaatsvonden. Afgelopen najaar werden de geruchten over een eventuele overstap weer sterker.

Stenders is op 28 juni voor het eerst te horen op Veronica. Met zijn eerste werkzaamheden als zendermanager achter de schermen start hij volgens Talpa al iets eerder. Op dit moment is die functie nog tijdelijk in handen van Niels van Baarlen.

Talpa-radiodirecteur Marc Adriani is verheugd over de komst van Stenders. "Het is een eer om het roer van Radio Veronica te overhandigen aan Rob Stenders. Als geen ander weet hij luisteraars mee te nemen in een muzikaal avontuur. Ik ben ervan overtuigd dat hij zijn passie voor muziek en het radiovak meeneemt naar het Veronica-team en haar luisteraars."