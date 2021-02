Het misdaadprogramma Crime Desk krijgt een tweede seizoen, maar wel met een ander gezicht. Vivienne van den Assem neemt de presentatie over van Marieke Elsinga, maakt RTL dinsdag bekend.

De tweede reeks van het wekelijkse programma volgt direct op de eerste en gaat op maandag 8 maart van start bij RTL 5. Elsinga presenteert het misdaadprogramma sinds 11 januari, maar heeft het te druk met RTL Boulevard, haar dagelijkse ochtendshow op Qmusic en het tweede seizoen van het spelprogramma I Can See Your Voice.

Van den Assem noemt haar nieuwe presentatieklus een mooie uitdaging. "Ik kijk ernaar uit om dit programma te maken, met de absolute top van de Nederlandse misdaadjournalistiek. Het is voor mij persoonlijk een mooie toevoeging op RTL Boulevard, waar dit soort onderwerpen altijd mijn nieuwsgierigheid wekken."

"Er zijn veel zaken waar we de kijker ook bij nodig hebben. Crime Desk zorgt ervoor dat zij de zaak ook echt verder kunnen helpen."

Misdaadverslaggevers John van den Heuvel en Mick van Wely keren wel terug in de nieuwe afleveringen.