BNNVARA zendt op 3 maart de eenmalige special In de Corona-Kreukels uit. Het door Jurre Geluk gepresenteerde programma besteedt aandacht aan de mentale gezondheid van jongeren tijdens de coronacrisis.

In de Corona-Kreukels portretteert verschillende jongeren. De tieners zijn aan het woord over de gevolgen van de coronacrisis voor hun leven en wat dat met ze doet.

"Vrienden, school én je baantje vallen weg", aldus presentator Geluk over de situatie waarin jongeren zich bevinden tijdens de coronacrisis. "Het ultieme recept voor echt een klotetijd", vindt de presentator van onder meer Je Zal Het Maar Hebben en Spuiten en Slikken. Zeker voor jongeren in een kwetsbare positie is corona echt de nekslag."

De dag na de televisie-uitzending van In de Corona-Kreukels organiseert BNNVARA vanaf 21.00 uur een livestream om vragen over het onderwerp te beantwoorden. Kaarten voor Live: In de Corona-Kreukels met Jurre Geluk zijn gratis verkrijgbaar via de website van BNNVARA.