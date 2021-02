Ruim een miljoen kijkers zagen dinsdagavond dat een groot deel van de huwelijken in het zesde seizoen van Married At First Sight (MAFS) geen stand heeft gehouden. Desondanks kijken deelnemers Rein en Suzan met een enorm positief gevoel terug op het experiment, vertellen ze in gesprek met NU.nl.

"Het was zo'n mooie ervaring", vertelt Rein van Gastel. "De uitkomst is anders dan gehoopt en dat is jammer, maar dat hoort bij het experiment."

De 35-jarige Haarlemmer werd in het programma gekoppeld aan Danny. In eerste instantie leek hun klik veelbelovend. "Danny is niet het type waar ik gelijk op zou zijn gevallen, maar het is echt een leuke vent en ik begon hem wel als relatiemateriaal te zien. Ik merkte wel dat hij bezig was om in zijn hoofd een lijstje af te gaan met: ik moet dit en dat weten voordat het beslismoment is, terwijl ik hem juist op een rustige manier wilde leren kennen."

"Na de opnames hebben we nog leuk contact gehad, hij is komen helpen in mijn nieuwe huis en we hebben elkaars vrienden leren kennen. Maar op bepaalde manieren liep het niet", legt hij uit.

Rein wilde bij het 'beslismoment' getrouwd blijven, zijn huwelijkspartner leverde zijn ring in. "We hebben elkaar nu al een tijd niet gesproken, maar we gaan sowieso nog wel een wijntje drinken samen. Of er nog een vriendschap in zit, weet ik niet. Ik denk dat het lastig is om dat uit het experiment te laten ontstaan."

'Klik en aantrekkingskracht ontbraken'

Ook de 36-jarige Suzan Box ging trouwen met een onbekende. Haar huwelijk met Bert hield geen stand: hoewel laatstgenoemde ervoor openstond een relatie op te bouwen, miste Suzan de 'liefdesklik'.

"Ik snap de match wel: we zijn allebei sociaal en echte levensgenieters. Maar je moet toch een bepaalde klik en een aantrekkingskracht voelen, die ontbraken bij mij. We hebben ook geen ruzie, als we elkaar spreken is het prima."

Hoewel de Zutphenaar er geen relatie aan heeft overgehouden, kijkt ze net als medekandidaat Rein terug op een onvergetelijke ervaring. "Het wordt vaker gezegd, maar het is echt een rollercoaster. Je maakt zulke bijzondere dingen mee. Een sprookje van een bruiloft, een mooie reis - die ervaringen neemt niemand meer van je af. Als mij gevraagd wordt: zou je dit nog een keer doen, dan zou ik zeker 'ja' zeggen."

De huwelijken in het zesde seizoen van MAFS Het oudere koppel Freddy en Sylvia besloot getrouwd te blijven, maar in Jinek vertelden ze toch te gaan scheiden. Sylvia is ernstig ziek geworden en wilde dat Freddy "niet aandoen". Wel blijven ze goede vrienden.

Aron en Monique waren het enige stel zonder strubbelingen en besloten getrouwd te blijven.

Lizzy en Lars konden het goed met elkaar vinden, maar tegen het einde ontstonden er toch scheuren in hun relatie. Zij zijn gescheiden.

Daisy en Mick hadden geen klik met elkaar: de kijker was dan ook niet verrast toen ze besloten hun ringen in te leveren.

Enorm veel haatreacties

Een minder positieve bijkomstigheid van het hele MAFS-experiment is dat veel van de kandidaten werden overspoeld met haatreacties via sociale media. Ook Rein en Suzan kregen hiermee te maken.

"Als je op televisie komt, weet je dat je die moet incasseren, maar ik krijg soms zulke respectloze reacties, daar lusten de honden geen brood van", zegt Rein. "Ik heb een dikke huid, maar af en toe komt het door die huid heen en merk je hoe mensen kunnen zijn."

De aflevering waarin Rein met zijn beste vriendin Petra kort zijn nieuwe echtgenoot bespreekt, leverde hem de meeste haatreacties op. "Ik ben de hele week bezig geweest om reacties op Instagram te verwijderen."

Ook Suzan besloot de negatieve reacties te negeren. "Dat was weleens lastig, vooral omdat ik uitleg wil geven om mensen bepaalde gebeurtenissen te laten begrijpen. Maar hoe meer reacties je geeft, hoe meer voer die mensen hebben om negatief op te reageren. Met de andere kandidaten van MAFS kan ik daar goed over praten, we hebben veel contact. Als je het met vrienden deelt, snappen die dat toch niet helemaal."

'MAFS is een echte leerschool'

Zowel Rein als Suzan heeft meer zelfkennis opgedaan door het experiment. De Haarlemmer vertelt tijdens het terugzien van de afleveringen "typische 'Rein-dingen' te hebben opgemerkt". Zoals tijdens het moment waarop het koppel uit eten was, Can't Help Falling in Love van Elvis Presley op de achtergrond speelde en Danny aan Rein vroeg of hij zich in de songtekst herkende.

Rein negeerde de vraag vervolgens, wat ook tot flink wat reacties leidde. "Ik ben er allergisch voor als iemand naar bevestiging loopt te hengelen, dan ga ik in mijn coconnetje. Dat is misschien niet goed en de volgende keer zou ik dat anders doen."

"MAFS is echt een leerschool", vult Suzan aan. "Ik ben een pleaser, wil het iedereen naar de zin maken. Dat heeft me wel energie gekost in dit programma, omdat ik mezelf bleef wegcijferen en mijn grenzen te laat aangaf. Dat wist ik wel, maar nu zag ik het dermate dat ik denk: daar moet ik toch een keer wat mee."