Jojanneke van den Berge had na het maken van Jojanneke in de prostitutie een niet al te positief beeld over mannen en heeft daarvan geleerd. Voor de nieuwe serie Jojanneke uit de prostitutie wist de presentatrice dat ze moest proberen niet te zwartgallig te denken. Toch denkt Van den Berge langs een professional te moeten om te verwerken wat ze gezien heeft.

"Tijdens het maken van de eerste serie draaiden we met een volledig vrouwelijke ploeg en iedereen heeft naderhand gesprekken met een psycholoog gevoerd. Er ontstond zo'n zwartgallig beeld over mannen dat we allemaal de buik vol hadden van seks", aldus de presentatrice in gesprek met Veronica Magazine.

Door die ervaring heeft ze geleerd bij de opnames van de nieuwe reeks in gesprek te blijven gaan met mannen uit haar omgeving. "Ik heb een aantal hartstikke leuke mannen om me heen, lieve vrienden. Met hen ging ik extra vaak het gesprek aan. Vallen zij ook op jonge meisjes? Wat vonden zij hiervan? Gesprekken over wat ik had gehoord en gezien. Eigenlijk om van hen de bevestiging te krijgen dat sommige zaken walgelijk zijn en dat zeker niet alle mannen zo zijn."

Toch vielen de opnames van de nieuwe reeks, waarbij ze vrouwen volgt die uit de prostitutie proberen te komen, haar niet mee. Het meelopen met darkwebonderzoekers vond ze bijzonder zwaar.

Van den Berge: "Die speuren de hele dag in communities waarin tips worden uitgewisseld voor hoe je kids zover kunt krijgen een blootfoto te sturen of zich uit te kleden voor de webcam, om ze daar vervolgens mee te kunnen chanteren. Je ziet daar de vreselijkste dingen en titels voorbijkomen, die ik gewoon niet kan herhalen. Voor wat ik op het darkweb heb gezien, heb ik denk ik weer een gesprek met een professional nodig."