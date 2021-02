Claire, de dochter van Maxime Meiland, mag van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nog maar vijf keer per jaar op televisie te zien zijn. Erica Meiland vertelt in Veronica Magazine dat dit zorgt voor een onwerkbare situatie tijdens de opnames van Chateau Meiland, de realityserie van de familie.

Na een inspectie werd toestemming gegeven om de driejarige Claire maximaal vijfmaal per jaar op televisie te laten verschijnen. Erica Meiland, de oma van Claire, vindt het jammer.

"Claire hobbelde altijd gewoon mee, maar de inspectie doet net alsof ze hard aan het werk is", aldus Meiland. "Als wij nu aan het draaien zijn en Claire ergens zit waar wij moeten zijn, dan moet zij uit beeld. Kom maar meid, ga hier maar even achter de iPad - wat ze helemaal niet wil."

"De producent is met een advocaat bezig om te bekijken of we er iets tegen kunnen doen, want het is niet werkbaar. De eerste drie afleveringen is ze waarschijnlijk nog wel te zien. Maar ja, daarna kwamen er twee dames van de inspectie."

Het nieuwe seizoen van Chateau Meiland is vanaf 1 maart te zien. De familie verhuisde vorig jaar van Frankrijk naar het Gelderse Hengelo. Daar kregen ze na het opknappen van boerderijen te horen dat hun woningen niet voldoen aan het bestemmingsplan. Erica en Martien Meiland zijn nu dan ook op zoek naar een huis in de buurt van Noordwijk, waar Maxime met haar vriend Leroy naartoe verhuist.