Omroep MAX-directeur Jan Slagter denkt dat het aantal bekende Nederlanders in televisieprogramma's omlaag kan, vertelt hij maandag in Spraakmakers.

"Soms ontkom je er ook niet aan", nuanceert de directeur van Omroep MAX. "Maar het kan soms best wel een tandje minder. Het is misschien wel heel gemakkelijk om te denken: welk blik trekken we nu weer eens open en wie gaan we nu weer eens vragen."

Volgens Slagter zijn veel televisieprogramma's leuker met gewone Nederlanders dan met BN'ers. Slagter zegt gebeld te zijn door Shownieuws met de vraag of hij het programma Heel Holland Bakt zou willen maken met bekende Nederlanders maar hij heeft naar eigen zeggen vijf jaar geleden al besloten daar nooit aan te beginnen.

"De formule van dat programma draait om Nederlanders die om de hoek wonen en goed kunnen bakken", is de overtuiging van Slagter over het Omroep MAX-programma. "Waarom moet dat altijd met bekende Nederlanders?"

De finale van het achtste seizoen van Heel Holland Bakt was op 15 februari het best bekeken programma, met ruim 3,77 miljoen kijkers.