Barack Obama en Bruce Springsteen lanceren maandag via Spotify de achtdelige podcastserie Renegades: Born in the USA. De voormalige Amerikaanse president en de singer-songwriter zullen het in de podcastserie over onder meer politiek, vaderschap, het huwelijk en mannelijkheid hebben.

De productiemaatschappij van Obama en zijn vrouw Michelle produceert Renegades: Born in the USA. Spotify noemt de samenwerking tussen Obama en Springsteen een "persoonlijke, diepgaande discussie tussen twee vrienden over hun verleden, hun overtuigingen en het land dat ze liefhebben".

De twee mannen ontmoetten elkaar in 2008. Obama voerde toen succesvol campagne om de eerste zwarte president van de Verenigde Staten te worden. In 2016 reikte Obama aan Springsteen de Presidential Medal of Freedom uit, de hoogste onderscheiding voor Amerikaanse burgers.

Spotify roert zich de laatste tijd op de podcastmarkt. De streamingdienst legde eerder onder anderen Kim Kardashian, prins Harry en diens vrouw Meghan Markle en Joe Rogan vast voor het maken van podcasts.