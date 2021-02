De eerste aflevering van Op zoek naar Maria is zondag van start gegaan met 1,47 miljoen kijkers. Voor de sing-off bleven 1,37 miljoen mensen hangen bij NPO1.

In het programma strijden tien musicalactrices om de hoofdrol in The Sound of Music. Ruim tien jaar geleden was voor het laatst een reeks van het programma op televisie te zien, toen Tommie Christiaan Op zoek naar Zorro won.

Splinter Chabot maakte zondagavond zijn debuut met zijn eigen talkshow SPLNTR! bij NPO3. Naar die uitzending keken 490.000 mensen. Kiespijn, de verkiezingsquiz die Diederik Ebbinge voor NPO3 presenteert, begon met 500.000 kijkers.