Woody Allen en zijn echtgenote Soon-Yi Previn hebben in een verklaring gereageerd op de eerste aflevering van een documentaire over de regisseur en zijn vermeende misbruik, die HBO zondagavond heeft uitgezonden. Het koppel zegt te weinig tijd te hebben gekregen om op de beschuldigingen te reageren en beschuldigt de makers ervan enkel onwaarheden in de documentaire te hebben verwerkt.

"Deze documentairemakers zijn niet geïnteresseerd in de waarheid", reageren Allen (85) en Previn (50). "In plaats daarvan hebben ze jarenlang met de familie Farrow gewerkt aan een film die is bezaaid met onwaarheden."

Het koppel zegt twee maanden geleden door makers Amy Ziering en Kirby Dick te zijn benaderd voor een reactie op de uitspraken die in de documentaire worden gedaan, maar hiervoor slechts een paar dagen de tijd te hebben kregen. De twee hebben "uiteraard" besloten niet aan de documentaire mee te werken.

"Zoals al een tijdlang bekend is, kloppen deze aantijgingen niet. Ze zijn al meerdere keren onderzocht. Hoewel Dylan Farrow er anders over denkt, heeft er nooit misbruik plaatsgevonden. Deze slordige documentaire zal vast weer veel aandacht krijgen, maar verandert de feiten niet."

In de documentaire, die de komende weken door HBO wordt uitgezonden, komt de familie Farrow aan het woord. Zo spreekt Mia Farrow over de relatie van Allen en Previn, Farrows adoptiedochter met wie de filmmaker sinds 1997 is getrouwd. Ook wordt gesproken over het vermeende misbruik van Dylan Farrow, die ook door Mia Farrow is geadopteerd. De actrice en haar dochter beweren dat de regisseur Dylan Farrow tijdens haar jeugd misbruikte. Allen heeft dit altijd ontkend.

De documentairemakers lieten eerder al weten Allens kant of die van anderen aan zijn zijde niet in het project te willen laten voorkomen.