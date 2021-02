Jack van Gelder vertrekt aan het einde van het seizoen bij Ziggo Sport, zo maakt de zender zondag bekend. De presentator wordt opgevolgd door collega Wytse van der Goot, die zo het nieuwe voetbalgezicht van de zender wordt en ook de presentatie van de talkshow Rondo overneemt.

"Jack heeft een belangrijke rol gespeeld bij de start en het uitbouwen van Ziggo Sport", zegt Jeroen Hoencamp, CEO van VodafoneZiggo. "Wij willen hem bedanken voor zijn passie, toewijding en bijdrage aan het succes van de zender. Met zijn kloppende hart voor de sport heeft hij menig sportliefhebber weten te raken met zijn kennis, enthousiasme en vrolijke lach."

De presentator zelf had gehoopt om langer door te gaan, maar kan zich vinden in de beslissing om ermee te stoppen. "Na een mooie tijd bij Ziggo Sport is het besluit genomen om een nieuw gezicht te binden aan de zender. Ik had graag met de talkshow Rondo verder willen gaan, maar ik heb dit besluit te respecteren. Na zes waardevolle jaren scheiden onze wegen zich en gaan we uit elkaar als goede vrienden."