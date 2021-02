Het programma Make-up Cup van AVROTROS met Nikkie de Jager krijgt een tweede seizoen. De inschrijving voor nieuwe kandidaten is al begonnen, zo heeft de make-upartieste bekendgemaakt.

"Ik ben zo enthousiast dat er een tweede seizoen komt", aldus De Jager in haar Instagram-story.

Make-up Cup, een zoektocht naar de beste jonge make-upartiest van Nederland, is sinds januari op televisie te zien op NPO3 en betekende het presentatiedebuut van De Jager. Volgende week zaterdag wordt de finale uitgezonden.

De Jager stelde vorige maand dat ze verrast was door het hoge niveau van de kandidaten. "Ik had wel wat verwachtingen toen we begonnen. Maar toen we eenmaal in de studio stonden en ik het talent zag, was ik gevloerd."

Tijdens de wedstrijd jureert de YouTuber en presentatrice van het Eurovisie Songfestival niet alleen, ze geeft ook adviezen. "Ik vind dat ook echt heel leuk om te doen. Hoewel sommigen het niet echt nodig lijken te hebben, hoor. Ik heb ook zo af en toe wel wat looks voorbij zien komen waarvan ik dacht: oh, dat ga ik ook doen! Dus zij leren niet alleen van mij, ik ook van hen", vertelde De Jager in een gesprek met NU.nl.