De makers van Framing Britney Spears sluiten niet uit dat er een vervolg komt op de veelbesproken documentaire. Dat zegt New York Times-journaliste Liz Day in een interview met The Hollywood Reporter.

"Ik denk dat we dat heel leuk zouden vinden. Er is heel veel dat we niet hebben gebruikt of hebben laten liggen omdat we tijd tekort kwamen", aldus Day. "Sinds de documentaire is uitgezonden hebben we ook veel nieuwe informatie gekregen die heel interessant is en zeker de moeite waard om te onderzoeken."

Framing Britney Spears laat onder meer zien hoe de media met de zangeres omging in haar jongere jaren. De film gaat daarnaast over de zenuwinzinking van Spears in 2007, waarna ze in 2008 onder volledige curatele van haar vader Jamie kwam te staan. Jamie Spears is sindsdien verantwoordelijk voor haar financiële en persoonlijke beslissingen, iets waar de zangeres graag vanaf wil.

Volgens Day heeft de documentaire ervoor gezorgd dat veel meer betrokkenen informatie willen delen. "We hebben hun vertrouwen gewonnen", aldus de filmmaakster. "Mensen hadden weinig vertrouwen in de pers omdat ze zich in het verleden gebruikt voelden. De tactvolle manier waarop we deze documentaire hebben gemaakt en het respect dat we voor alle partijen hebben getoond heeft ons verder gebracht."