Klaas van Kruistum denkt precies te weten hoe de verdeling tijdens de finale over twee weken zal zijn. De Mol van 2016 is er al enkele weken uit wie het spel dit jaar saboteert.

Let op: dit bericht bevat spoilers.

"Ik heb gisteravond echt hardop zitten lachen. Wat was die opdracht met dat zweefvliegtuig hilarisch", aldus Van Kruistum in gesprek met NU.nl. Terwijl Splinter Chabot en Renée Fokker veilig op de grond bleven, werden Charlotte Nijs en Rocky Hehakaija onderworpen aan een heftig vliegtochtje.

"Ik heb zelf weleens in zo'n ding gezeten en was spuugmisselijk. Dat ze loopings kunnen maken wist ik alleen niet, Rocky en Charlotte hadden echt te maken met twee stunters. Dat Rocky zich zo stoer hield is echt heel erg knap, ze vond zelfs nog ruimte om Renée te corrigeren terwijl ze ondersteboven hing."

Wat viel je op deze aflevering?

"Naast de opdracht met het zweefvliegtuig was de opdracht met het rad heel spannend. Hoe cryptisch sommige mensen omgingen met woorden, heel knap. Wat daarin echt opviel was natuurlijk hoe Charlotte een mes in Rocky's rug stak door haar over te halen voor twee jokers te gaan die voor Charlotte waren. Ze had die jokers echt nodig, denk ik. Ze zei nog te twijfelen voor de test. In dit stadium is dat gevaarlijk."

"Bij het rad viel ook op dat Renée Splinter eigenlijk wel de vrijstelling voor de finale leek te gunnen. Als ze de Mol is, heeft ze op die manier willen zeggen: jij mag van mij wel mee. Jammer voor hem dat hij haar niet vertrouwde, maar dat maakte dit spel natuurlijk zo spannend."

Wie is er nu nog eerlijk?

"Rocky enigszins, zij haalt in ieder geval graag geld binnen en weet de pot flink te spekken. Dat ze zelfs als ze ondersteboven hangt nog aangeeft aan Renée: 'werk nou mee', dan ben je wat mij betreft niet de Mol. Maar zelfs zij is niet helemaal eerlijk: naar haar medekandidaten kan ze heel sneaky zijn, ook zij zit volledig in het spel. Dat moet ook wel, anders overleef je het niet."

Wie speelt een vals spel?

"De Mol natuurlijk, maar Charlotte kiest eigenlijk ook altijd voor zichzelf. Zij wil gewoon zo ver mogelijk komen en is daarbij niet bang anderen zo af en toe strategisch te naaien."

Wie is de verliezende finalist?

"Rocky zit al heel lang op Renée, Charlotte sluit pas nu echt aan. Zonder die jokers had ze het misschien niet eens gehaald. Dus ik denk dat zij verliest."

Wie is de Mol?

"Renée. Ik ben er eigenlijk wel gewoon helemaal uit, ik twijfel echt niet meer. Sinds de opdracht met het vlot een paar afleveringen geleden is het voor mij duidelijk: zij moet het wel zijn. Hoe zij daar stond te klooien met die touwen en de sloten, dat is een typische Mol-actie. Ik denk ook dat het voor Rocky daar duidelijk werd, toen zij toch nog even controleerde of één van de sleutels niet toch paste."

"Je kan nog zeggen: maar zij en Rocky zorgden ervoor dat er bij het abseilen geld in de pot kwam, en dus kan zij het niet zijn. Maar ze heeft de aflevering erna (waarbij de kandidaten mochten bieden op informatie om zo een vrijstelling te winnen, red.) 1000 euro geboden en had daarmee dat geld alweer uit de pot kunnen krijgen. Dat was ook een strategische inzet als Mol: 1000 euro is niet zo veel geld dat mensen er woedend van worden, en toen Charlotte, Marije en Rocky alle drie 5.000 euro boden bleef zij volledig uit de wind."

"Renée heeft het uitstekend gedaan, waarbij gezegd moet worden dat het geholpen heeft dat Splinter soms zo onhandige of rare keuzes maakte, dat hij een fijne afleiding was. Joshua (Nolet, red.) was ook zo iemand: het valt op dat mensen opzettelijk Mollen en zo kun je als Mol rustig je gang gaan."