Na het overlijden van de Britse prins Philip (99) op vrijdagochtend stromen de reacties binnen. Een greep uit de reacties van prominenten.

"Met groot respect gedenken wij Zij­ne Ko­nink­lij­ke Hoog­heid prins Philip", laten koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix vrijdag in een gezamenlijke reactie weten.

"Toegewijd stelde hij zijn lange leven in dienst van het Britse volk en van zijn vele plichten en verantwoordelijkheden. Zijn levendige persoonlijkheid maakte een onuitwisbare indruk. Onze liefdevolle gevoelens van meeleven gaan uit naar Hare Majesteit Koningin Elizabeth en alle leden van de Koninklijke Familie."

"We herinneren ons de hertog vooral vanwege zijn standvastige steun aan Hare Majesteit de Koningin", zegt een bedroefde premier Boris Johnson. "Prins Philip heeft de genegenheid van generaties verdiend hier in het Verenigd Koninkrijk, in het Gemenebest en de rest van de wereld."

De Schotse premier Nicola Sturgeon condoleert de koningin en de koninklijke familie, ook namens het Schotse volk. De eerste minister van Noord-Ierland, Arlene Foster, liet weten mee te leven met de familie. Mark Drakeford, de regeringsleider van Wales, is "ongelooflijk bedroefd".

Verkiezingscampagne opgeschort

Rouwbetuigingen kwamen er ook van de aartsbisschop van Canterbury en de burgemeester van Londen. Vanuit het parlement kwamen er ook condoleances. De leider van de Labour-partij, Keir Starmer, zei dat het Verenigd Koninkrijk een "buitengewone" dienaar van de publieke zaak heeft verloren. "Prince Philip wijdde zijn leven aan dit land."

Schotland gaat in mei naar de stembus. Verschillende partijen hebben hun verkiezingscampagne opgeschort.

Het Belgische koningshuis reageert op sociale media op Philips overlijden. "Het overlijden van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Philip stemt ons diepbedroefd."

Makers The Crown: 'Diepbedroefd door nieuws over hertog'

Het team achter de populaire Netflix-serie The Crown heeft als een van de eerste uit de entertainmentindustrie gereageerd op het overlijden van de Britse prins.

"Netflix, Left Bank Pictures, Sony Pictures Television en het productieteam van The Crown zijn diepbedroefd door het nieuws over de hertog van Edinburgh", laat het team weten in een verklaring. "Onze gedachten zijn bij de koninklijke familie in deze verdrietige periode."

Ook Jamie Oliver betreurt het overlijden van de prins. "Mijn condoleances aan de koninklijke familie", deelt de Britse chef-kok op sociale media.

206 Prins Philip overleden: van grappenmaker tot strikte vader

Mark Rutte wenst Britse volk sterkte toe

Demissionair premier Mark Rutte heeft ook zijn medeleven betuigd. "Namens het kabinet heb ik mijn condoleances overgebracht aan premier Boris Johnson in verband met het trieste nieuws van het overlijden van prins Philip", schrijft hij op Twitter.

"Ik wens het Britse koningshuis en het Britse volk veel sterkte toe in deze tijd van rouw", vervolgt Rutte zijn bericht.

Belangrijke rol in geschiedenis van BAFTA

De organisatie van de BAFTA Awards, de belangrijkste Britse filmprijzen, laat weten diep bedroefd te zijn door het overlijden van prins Philip. "De hertog vervult een bijzonder plekje in de geschiedenis van de Academy en zal ontzettend gemist worden", valt te lezen in een officiële verklaring.

De echtgenoot van koningin Elizabeth was in 1959 de eerste president van BAFTA. Tot 1965 was hij ook de presentator van de jaarlijkse awardshow. Inmiddels is zijn oudste zoon, prins William, de president van BAFTA.

In de afgelopen jaren woonden prins Philip en koningin Elizabeth diverse ceremonies bij. Zo waren ze in 1996 nog aanwezig bij het vijftigjarig jubileum van de organisatie achter de prestigieuze Britse filmprijzen. In 2013 vond er een speciaal evenement plaats op Windsor Castle, toen Elizabeth een BAFTA kreeg voor haar buitengewone inzet voor de Britse filmindustrie.