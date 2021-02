Red Light, de nieuwe serie van Carice van Houten en Halina Reijn, is vrijdagavond op NPO1 van start gegaan met 1,18 miljoen kijkers. The voice of Holland werd door 1,98 miljoen kijkers bekeken.

Red Light staat op plek acht van de Kijkcijfer Top 25. The voice of Holland op de tweede plek, achter het NOS Journaal van 20.00 uur (2,6 miljoen kijkers). Flikken Maastricht maakt de top drie met ruim 1,9 miljoen kijkers compleet.

Zeven jaar lang deden Van Houten en Reijn, die in Red Light een sekswerker en een operazangeres vertolken, research voor de serie.

Ze kregen daarbij onder meer hulp van de oom van Reijn, die landelijk officier mensenhandel bij het Openbaar Ministerie is.

'Wij zijn net zo feministisch als jullie'

"Carice heeft een heleboel vrouwen gesproken voor haar rol, en velen zeiden: wij zijn net zo feministisch als jullie, je gaat me toch niet als slachtoffer afschilderen? Dat hebben we in de personages geprobeerd te vatten. Wij proberen ook niet om antwoorden te geven, maar om echt te laten zien hoe complex die wereld in elkaar zit", zei Reijn hier eerder over in een interview met NU.nl.