Ruud de Wild had geen idee op wie hij bij de komende Tweede Kamerverkiezingen moest stemmen en besloot daarom een programma te maken dat hem daarbij kon helpen. In Ingelijst ondervraagt hij tien lijsttrekkers en maakt hij aan de hand van hun favoriete songtekst een kunstwerk.

Hoewel hij nog steeds niet zeker weet op wie hij moet stemmen, is hij inmiddels een stuk wijzer, vertelt De Wild aan NU.nl.

"Ik moet het allemaal nog eens terugkijken, maar ik vond wat ik tegenkwam heel interessant. Zo liet Geert Wilders een hele andere, gevoelige kant van zichzelf zien. Je krijgt te zien waarom hij bepaalde uitspraken doet en waar hij nu staat. Sigrid Kaag vond ik ook indrukwekkend en Wopke Hoekstra was een hele innemende man. Ik hou van Lilianne Ploumen, da's echt een lieverd."

Nerveus was De Wild niet voor de interviews, die vanaf maandagavond worden uitgezonden op NPO1. "Dat ken ik ook niet echt. Het gaat om een momentopname en ik heb geleerd dat je zo goed bent als je laatste programma. Bij Kaag had ik wel wat tijd nodig om te ontdooien, en zij volgens mij ook. En bij Thierry Baudet vroeg ik me af hoe het zou gaan, omdat hij lastig kan zijn. Maar voor de rest waren het allemaal hele ontspannen gesprekken."

'Ik ben een nieuwsjunk'

De presentator ging te werk zoals hij dat bij zijn podcast 30 Minuten Rauw ook doet: met zo min mogelijk voorbereiding. "Ik ben een redelijke nieuwsjunk, ik weet wat er speelt. Maar soms is het ook mooi om een voor de hand liggende vraag te stellen en zo achter bepaalde standpunten te komen."

Wat betreft de muzieksmaak van de geïnterviewden verbaasde hij zich misschien nog het meest over Hoekstra. "Die loopt hard op Tiësto en Armin van Buuren, terwijl hij uit een klassiek nest komt. Gelukkig heeft hij uiteindelijk gekozen voor Coldplay."

De tien kunstwerken zijn nog niet allemaal af, maar zodra dat het geval is, krijgen de lijsttrekkers ze te zien. Wat ze er vervolgens mee doen, zal De Wild worst wezen. "Ze hangen het op, flikkeren het weg of zetten het op Marktplaats. Het maakt mij niet uit."

Ingelijst is elke werkdag van maandag 22 februari tot en met vrijdag 5 maart direct na het late NOS Journaal te zien bij KRO-NCRV op NPO1.