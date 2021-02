Loiza Lamers, Jörgen Raymann en Sinan Can zijn drie van de eerste zes deelnemers aan het televisieprogramma De Verraders. Het programma, van de makers van Wie is de Mol?, is vanaf 13 maart te zien bij RTL 4.

Ook Holly Mae Brood, Loek Peters en Samantha Steenwijk doen mee aan het nieuwe programma van RTL 4, maakt de zender vrijdag bekend.

In De Verraders gaan achttien BN'ers op zoek naar een schat. In de groep zitten drie verraders die dat proberen te dwarsbomen. Anders dan bij Wie is de Mol? weten de kijkers al vanaf het begin wie de verraders zijn.

De verraders doen er alles aan om zelf met de buit naar huis te gaan, zetten de groep tegen elkaar op en 'vermoorden' elke nacht een medekandidaat. De kandidaten proberen de verraders te ontmaskeren en stemmen elkaar weg tijdens een dagelijks terugkerende 'raad'.

Het programma wordt gepresenteerd door Tijl Beckand en is vanaf 13 maart te zien. De overige twaalf deelnemers worden later bekendgemaakt.