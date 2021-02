Frits Sissing vindt het niet erg dat hij kandidaten in het AVROTROS-programma Op zoek naar Maria moet teleurstellen.

"Dat voelt op zich wel goed, want dat is het vak van theaterwerk", vertelde de presentator in het NPO Radio 5-programma Volgspot. "Er kan er maar één de hoofdrol hebben, en dat weet je. Dus als ik daarvan wakker zou liggen, zou ik dit programma niet kunnen presenteren."

Bovendien is het programma volgens Sissing toch belangrijk voor kandidaten die er niet met de winst vandoor gaan. "Dat hebben we ook in de vorige series gezien, dat ook minimaal de nummers twee en drie in het theater te zien blijven."

In Op zoek naar Maria zullen tien vrouwen strijden om de hoofdrol in The Sound of Music. Ze worden beoordeeld door een vierkoppige jury. De kijker bepaalt wie in een zogenoemde sing-off moeten uitmaken wie niet afvalt in die aflevering.

Op zoek naar Zorro was het laatste programma in een reeks waarin naar musicalacteurs werd gezocht. In Nederland begon dat in 2007, toen werd gezocht naar een actrice die Evita (Eva Perón) in de gelijknamige musical kon spelen. Brigitte Heitzer won de talentenjacht in dat jaar. Noortje Herlaar mocht na de winst Mary Poppins gaan spelen en Freek Bartels won de talentenjacht Op zoek naar Joseph.