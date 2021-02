Arbeidsvitaminen viert deze week zijn 75-jarig bestaan en is daarmee het langstlopende landelijke radioprogramma ter wereld. Hans Schiffers, die aan zijn tweede periode bij het programma bezig is, gaat nog elke dag met plezier naar zijn werk.

"Vooral het afgelopen jaar is het heel bijzonder geweest om mensen in een andere sfeer te brengen", vertelt Schiffers aan NU.nl.

"Ik voelde dat er zo veel informatie op mensen afkwam, zeker in onze doelgroep van vijftigplussers. Om dan mensen even in die muziekroes te kunnen trekken, voelde heel fijn en vertrouwd. En dat gevoel had ik elke dag."

Zelf had Schiffers het, ondanks alles wat er aan de hand was in de wereld, niet bijzonder moeilijk. "Er is geen moment geweest dat ik dacht: wat is dit loodzwaar. Ik vond dat ik juist een fijne opdracht had. Het is eigenlijk heel simpel: je doet je koptelefoon op en trekt de luisteraar de ochtend door."

De presentator, die tussen 1992 en 1997 Arbeidsvitaminen presenteerde en sinds 2017 weer terug is op het oude nest - zij het bij een andere zender - zorgt ook zelf voor de nodige uitdaging. "Ik probeer het avontuur dat in de muziek zit - want muziek is de basis - op te zoeken. Dat je bijvoorbeeld over Hotel California net iets meer vertelt dan mensen al weten."

Schiffers onthulde vrijdagochtend een interactieve installatie, die later ook opengaat voor publiek. (foto: BrunoPress). Schiffers onthulde vrijdagochtend een interactieve installatie, die later ook opengaat voor publiek. (foto: BrunoPress). Foto: BrunoPress

'Marco Borsato was nog een artiest in wording'

Terugkijkend op al zijn jaren bij Arbeidsvitaminen schiet onder meer een zomertournee door Spanje en Frankrijk door Schiffers' hoofd. "Als ik daar foto's van zie, denk ik: jeetje wat was ik jong. Eigenlijk staat die hele periode bij Radio 3 (het latere 3FM, red.) ook op zichzelf. Ik weet ook ook nog dat we het vijftigjarig bestaan vierden in de AVRO-hal met een optreden van Marco Borsato. Die was toen net een artiest in wording."

Het 75-jarig jubileum wordt vrijdag gevierd met een uitzending vanuit het oude AVRO-gebouw, met optredens van verschillende Nederlandse artiesten en oud-presentatoren van het programma. Ook onthulde Schiffers in de ochtend een interactieve installatie van 75 radio's, die zodra de situatie het weer toelaat ook toegankelijk zal zijn voor publiek.

Wat Schiffers betreft is het einde nog lang niet in zicht. "De allereerste aflevering begon 75 jaar geleden met een mars, daarna klonk De Zesdaagse van Louis Davids en vervolgens Old Man River van Frank Sinatra. Die drie platen zijn zó verschillend, en dat is wat Arbeidsvitaminen nog steeds is. Ik hoop dat dat besef ook bij AVROTROS leeft en dat we makkelijk de honderd jaar kunnen halen."