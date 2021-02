De vierdelige documentaireserie De Kinderen van Ruinerworld, over het zogenoemde spookgezin in het Drentse dorp Ruinerwold, is vanaf 24 maart te zien. Dat laat omroep BNNVARA donderdag middels een persbericht weten.

Documentairemaker Jessica Villerius werd in november 2019 benaderd door de vier oudste kinderen van Gerrit Jan van D. met de vraag of ze een documentaire wilde maken over hun leven in het gezin. Villerius volgde de kinderen sindsdien.

"Deze documentaireserie, waarvoor we de afgelopen zestien maanden opnamen hebben gehad, is inmiddels bijna af en omvat wat ons betreft het gehele verhaal vanuit ons perspectief. Dat is altijd onze intentie geweest en daar blijven we ook bij. We hopen dat mensen begrijpen dat praten over deze verdrietige situatie ons veel moeite heeft gekost en dat het veel te omvattend is om te pas en te onpas 'even' het verhaal te doen", laten de kinderen in het persbericht weten.

De 67-jarige Van D. wordt verdacht van seksueel misbruik, wederrechtelijke vrijheidsberoving en benadelen van de gezondheid (mishandeling) van onder anderen zijn eigen kinderen. Het gezin kwam in beeld nadat een van de zes kinderen zou zijn ontsnapt. De zoon vertelde zijn verhaal aan een barman, waarop de politie werd ingeschakeld.

Het Openbaar Ministerie (OM) liet donderdag weten geen heil meer te zien in de vervolging van Van D. Als gevolg van een hersenbloeding lijkt de 68-jarige man zijn proces niet goed te begrijpen. Ook kan hij nauwelijks communiceren.