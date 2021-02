Splinter Chabot ziet zijn eerste eigen talkshow SPLNTR!, die zondagavond van start gaat, als een speeltuin waarin hij steeds kan blijven leren.

"Het blijft uitvinden terwijl we bezig zijn", vertelt de 24-jarige Chabot aan NU.nl. "Ik ben een Willie Wortel, ook in de uitzendingen zelf. En misschien dat het een keer fout gaat, maar dat moet kunnen."

Desondanks is hij streng voor zichzelf. "Als kind was ik niet de makkelijkste voor mijn leraren en leraressen, maar ik denk dat ik voor mezelf het allerstrengst ben. Dat hoort erbij en het houdt me scherp."

Chabot praat in zijn talkshow, die wekelijks van tevoren wordt opgenomen, met gasten van diverse pluimage. "We hoeven ons niet blind te staren op de actualiteit, dat geeft vrijheid. Er zijn al genoeg programma's die dat doen. Maar je wil wel het gevoel van die week hebben. Het programma draait om het verhaal van de gasten: hun boodschap, passie, drijfveren en worstelingen."

Elke uitzending begint met één gast op de bank, om uiteindelijk met drie gasten te eindigen. "De eerste is Joy Delima, een enorm talentvolle actrice, maar ze heeft ook een column over seks. Ik wil ook graag laten zien dat mensen niet één ding zijn."

'Het zijn allemaal cadeautjes die ik mag uitpakken'

Verder komen zangeres Froukje en kickbokser Levi Rigters langs. "Over Levi hebben we een soort minidocumentaire gemaakt die je te zien gaat krijgen. Met Froukje wil ik het hebben over de inhoudelijke boodschappen in haar muziek, over het klimaat. Voor mij voelt het als allemaal cadeautjes die ik mag uitpakken."

Hoewel Chabot zijn gasten centraal stelt, zal zijn eigen persoonlijkheid zeker niet onopgemerkt blijven. "Om te beginnen zul je me zien als gastheer, die de rode loper uitrolt voor zijn gasten. Maar ik stop wel mijn energie en nieuwsgierigheid in de talkshow. Verder ben ik altijd heel benieuwd naar iemands persoonlijke verhaal. Als iemand over zijn passie praat, gaat-ie vaak glinsteren. Ik vind het heel mooi als ik dat mag aanzetten."

Ook in de aankleding komt 'Splinter' terug. "We krijgen natuurlijk geen donkerblauw decor, dat wordt juist heel kleurrijk. En ik doe iets feestelijks aan. Ten slotte zitten de gasten op een enorme paarse bank, want ik hou heel erg van paars."

SPLNTR! bestaat uit zes afleveringen en wordt op zondagavond om 21.45 uur uitgezonden door AVROTROS op NPO3.