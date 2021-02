De makers van de succesvolle natuurdocumentaire De Nieuwe Wildernis starten eind dit jaar met de opnames van een nieuwe film die de natuur op de ABC-eilanden belicht. In Het ABC van De Nieuwe Wildernis komen zowel de flora en fauna op de eilanden als die in de onderwaterwereld aan bod.

De makers willen hiermee de grote waarde van de natuur op Aruba, Bonaire en Curaçao bij het publiek onder de aandacht brengen. De opnames starten eind dit jaar, medio 2023 wordt de film in de bioscopen verwacht.

In de film komen dieren als het witstaarthert, leguanen, flamingo's en schildpadden voor. "De bijzondere natuur en soortenrijkdom van de eilanden zal met behulp van de nieuwste technologie in beeld en geluid worden vastgelegd", laten de makers weten.

De film is een coproductie van De Nieuwe Wildernis-makers EMS Films en AM Pictures, een productiebedrijf dat vooral bekend is van comedyfilms als F*ck de Liefde en Just Say Yes.

De Nieuwe Wildernis trok in 2013 veel mensen naar de bioscoop en was ook een succes in het buitenland. Later volgden documentaires als De Wilde Stad en This is Holland.