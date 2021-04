Met het overlijden van prins Philip (99) heeft het Verenigd Koninkrijk een van de markantste leden van het Britse koningshuis verloren. Het kostte Philip enige tijd om zich naar zijn functie te schikken, maar hij ontpopte zich tot een van de populairste coryfeeën van het Huis Windsor.

De Britse prins Philip stond bekend als een onbehouwen man die het hart op de tong had. Hij was beroemd en berucht om zijn dikwijls pijnlijke en beledigende uitspraken.

Zo vertelde Philip een dertienjarige jongen die graag astronaut wilde worden dat hij te dik was voor die toekomstdroom. Daarnaast vroeg de prins eens aan een Tamilpriester of hij een terrorist was. Tegen Britse studenten in China zei hij dat ze "spleetogen" zouden krijgen. Ook vroeg Philip ooit aan een rijinstructeur in Schotland hoe hij de locals tijdens rijexamens van de drank hield.

De hertog van Edinburgh zag zichzelf echter meer als een pragmaticus die vaak verkeerd werd begrepen. "Omdat ik de zaken niet zoals een romanticus zie, zou ik ongevoelig zijn", klaagde hij eens in een interview.

Philip werd geboren in een dinerzaal

Philip kwam op 10 juni 1921 ter wereld. Volgens de overlevering werd hij geboren op een tafel in een dinerzaal op het Griekse eiland Corfu. Hij was prins van Griekenland en Denemarken.

Zijn ouders, prins Andrew en prinses Alice, gingen al vroeg in Philips leven in ballingschap. De prins vertelde later ook geen hechte band met zijn geboorteland te hebben. Negen jaar later scheidden zijn vader en moeder vanwege Andrews gokverslaving.

Zijn moeder raakte daardoor zo van slag, dat ze moest worden opgenomen in een inrichting. Philip bracht daardoor zijn jeugd door op kostscholen in het Verenigd Koninkrijk, waar hij volgens docenten opgroeide tot een "onstuimige, maar beleefde jongen".

Het paar vlak na de kroning van Elizabeth. Het paar vlak na de kroning van Elizabeth. Foto: BrunoPress

Neef Louis stelde hem voor aan Elizabeth

Zijn leven kreeg een andere wending toen zijn neef, graaf Louis Mountbatten die de laatste gouverneur-generaal van Brits-Indië was, hem onder zijn hoede nam. Mountbatten stelde de achttienjarige marinecadet Philip voor aan de vijf jaar jongere Elizabeth, die op slag verliefd op hem werd.

In het begin betuigden zij elkaar de liefde door lange brieven te schrijven. Zeven jaar later werd hun verloving officieel aangekondigd en in 1947 trad het koppel in het huwelijk in Westminster Abbey in Londen. Kort daarna werden hun eerste kinderen, prins Charles (1948) en prinses Anne (1950), geboren.

Begin 1952 holde de gezondheid van koning George achteruit; tijdens een reis naar Kenia kreeg Elizabeth de mededeling dat haar vader was overleden en dat zij de Britse troon moest bestijgen. Hoewel de nieuwe koningin en haar echtgenoot altijd hebben gezegd uit liefde te zijn getrouwd, veroorzaakte de nieuwe levenstaak van Elizabeth een crisis tussen de echtelieden. Philip moest zijn carrière bij de marine opgeven en vocht voor zijn eigen identiteit binnen het koningshuis.

Zijn band met zoon Charles was broos

Het duurde enige tijd voordat de prins-gemaal zich schikte naar zijn nieuwe, meer dienende rol binnen hun relatie. Hij werd beschermheer van achthonderd goede doelen, nam het management van alle koninklijke landgoederen over en mocht alle besluiten over de kinderen nemen. "Mijn eerste, tweede en laatste doel in het leven is om de koningin niet teleur te stellen", zei hij ooit.

Zij roemde hem in een interview in 2012 als haar "grote kracht en vooral gids in het leven". Hun sterke en liefdevolle band werd ook bevestigd door bronnen aan het Britse hof.

Over de relatie met zijn kinderen doen andere verhalen de ronde. Prins Philip omschreef zijn gezin als een "zeer gelukkige familie", maar de beoogde troonopvolger Charles beschuldigde in zijn geautoriseerde biografie zijn vader ervan een tiran te zijn. Philip zou hem onder meer tot het huwelijk met Diana Spencer hebben gedwongen. Toen Charles en Diana begin jaren negentig uit elkaar gingen, probeerden koningin Elizabeth en haar man de relatie tevergeefs te lijmen.

De prins in juli 2020. De prins in juli 2020. Foto: BrunoPress

Prins kreeg ruzie met vader van Diana's partner

Na de dood van Diana in augustus 1997 ontfermde Philip zich over zijn kleinzoons William en Harry. Hij drong er bij de pers op aan de kinderen in rust te laten rouwen. Hij liep tijdens de begrafenis met Diana's zoons achter de kist aan.

Tijdens een verlaat onderzoek naar de dood van de prinses in 2008 kreeg Philip het echter zwaar te verduren. De vader van Diana's geliefde Dodi Al Fayed wees met een beschuldigende vinger richting de prins. Mohamed Al Fayed denkt dat de Britse koninklijke familie niet wilde dat Diana met Dodi een kind zou krijgen. Bewijs voor deze boude bewering kon Al Fayed echter niet overleggen. Tijdens een uitbarsting noemde de zakenman Philip een nazi en racist.

206 Prins Philip overleden: van grappenmaker tot strikte vader

Philip was oudste mannelijke lid van de Britse koninklijke familie

Hoewel Philip als bruusk en onbehouwen gold, hadden veel Britten respect voor hem. Het nieuws dat hij zich in het najaar van 2017 om gezondheidsredenen uit het openbare leven zou terugtrekken, leidde dan ook tot hevige reacties. Hij verscheen daarna nog wel af en toe op evenementen.

In de jaren daarna bleef hij met zijn gezondheid kwakkelen. Zo moest de prins in 2018 aan zijn heup worden geopereerd. Hij herstelde goed van de operatie.

Een jaar later raakte hij betrokken bij een auto-ongeluk. Hoewel Philip geen autogordel droeg, bleef hij ongedeerd. Hij bood daarvoor zijn excuses aan en besloot vervolgens zijn rijbewijs in te leveren.

Eind 2019 belandde de prins in het ziekenhuis vanwege een aandoening waar hij al langer aan leed. Om welke aandoening het ging, is niet bekendgemaakt. Vlak voor Kerst mocht hij weer naar huis.

Het coronajaar 2020 bracht Philip grotendeels met zijn echtgenote in isolatie in Windsor Castle door. Daar vierde het paar onder meer zijn 99e verjaardag. Begin januari 2021 kregen de koningin en de prins een coronavaccin toegediend.

Met zijn 99 jaar was Philip het oudste mannelijke lid van de Britse koninklijke familie ooit.