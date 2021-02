Mediacourant heeft Gordon in een artikel excuses aangeboden voor de kwetsende reacties die onder de artikelen van het platform staan. De zanger sommeerde de site onlangs de haatdragende reacties te filteren. De reactiemogelijkheid zal op korte termijn tijdelijk worden uitgeschakeld.

In een bericht laat de site weten niet achter de volgens Gordon haatdragende reacties te staan en zeker niet uit te zijn op dergelijke reacties onder de artikelen.

"Met onze technische partner sparren we al enige tijd over manieren om Mediacourant beter te wapenen tegen dit soort commentaren. Er zijn in de afgelopen maanden verschillende moderatiesystemen getest, met wisselend succes", aldus Mediacourant, dat laat weten dat het de reactiemogelijkheid onder artikelen van ouder dan een dag uit heeft gezet en de meeste commentaren nu voor publicatie beoordeelt.

De site schrijft veel tijd kwijt te zijn aan dit filteren. "Om deze reden heeft Mediacourant recentelijk opdracht gegeven aan onze technische partner om het reactiesysteem op korte termijn uit te schakelen totdat er een goede en werkbare oplossing is gevonden."

Gordon kondigde woensdag aan een procedure tegen Mediacourant te zijn begonnen. Hij eist dat de gegevens van personen die haatberichten hebben achtergelaten aan hem worden verstrekt. Daarnaast sommeerde hij de site alle "ontoelaatbare reacties te verwijderen".