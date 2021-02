Ramón Verkoeijen kwam twee jaar geleden thuis te zitten met een burn-out en werd in die periode door zijn werkgever 3FM gebeld met de mededeling dat zijn middagshow met Mark van der Molen geannuleerd werd. In gesprek met AD noemt hij die timing "goed beroerd".

"Een burn-out is een soort open wond. Daar moet je voorzichtig mee zijn. Als je dan out of the blue zo'n telefoontje krijgt, voelt dat als een emmer zout die erin wordt omgekieperd. 'We willen een andere koers', werd er gezegd. Dat moest ik natuurlijk accepteren", aldus Verkoeijen (35).

Inmiddels is de radio-dj weer aan het werk voor de zender. "Ik ben als een voetbalspeler die moet luisteren naar de coach. Prima, maar de boodschap kwam natuurlijk op een heel ongelukkig moment. Dat snappen ze bij de zender inmiddels ook wel."

De radiomaker kijkt dankbaar terug op zijn burn-out. "Door alleen de dingen te doen waarvan ik echt blij word, is er nu balans. In die zin is die burn-out een kans in vermomming geweest. Ik heb mijn leven opnieuw kunnen inrichten, zoals ik het wil."