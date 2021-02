Jill Biden geeft haar eerste solo-interview als Amerikaanse first lady aan Kelly Clarkson. Het vraaggesprek wordt later deze maand live uitgezonden vanuit het Witte Huis, meldt Deadline woensdag.

In de uitzending zal Kelly Clarkson een speciaal optreden geven op verzoek van de echtgenote van president Joe Biden.

In het interview zullen ze onder meer ingaan op Bidens toewijding aan het onderwijs. Zij liet eerder weten ook als first lady lerares te willen blijven. Tijdens het interview is er ook tijd om vragen te beantwoorden van het publiek, dat virtueel deelneemt aan de show.

The Kelly Clarkson Show: White House Edition wordt op 25 februari uitgezonden op de Amerikaanse televisie.